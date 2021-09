TRAAGIKA: Phil Collins on nii põdur, et ei jaksa trummipulkagi käes hoida 

Harva intervjuusid andev Collins nentis neljapäeval saates „BBC Breakfast“, et tahaks kangesti koos oma pojaga laval esineda, kuid tervis jukerdab. „Suudan selle käega siin hädavaevu trummipulka käes hoida,“ tõdes maailmakuulus muusik. „Nii et on teatavad füüsilised asjad, mis mind takistavad.“

Collins on endiselt Genesise laulja ja liider, kuid nagu ta BBC intervjuus mainis, on trummide taga nüüd tema 20aastane poeg Nic.

Muusik elas uue aastatuhande esimese kümnendi lõpus üle s

Collins suffered a spinal injury in the late 2000s, and first revealed he had to stop drumming as a result of it back in 2009, according to a Daily Mail article.

The „Against All Odds“ singer said at the time, „My vertebrae have been crushing my spinal cord because of the position I drum in. It comes from years of playing. I can’t even hold the sticks properly without it being painful; I even used to tape the sticks to my hands to get through.“

Collins vowed then to continue to sing.