Kirsti Timmer abipalvetest: naised helistavad mulle hilisõhtul, pärast pudelit veini, ja nõuavad hüsteeriliselt nuttes kohe abi 

„On teatud hulk neid inimesi (need on naised), kes ei pea paljuks helistada mulle õhtul kell 23.30, hüsteeriliselt nutta ja nõuda, et neil on kohe abi vaja! Nendel on mehega tüli, pudel veini on ka juba joodud ja nüüd peaksin mina nende elulugu kuulama ja nõu andma. Saades eitava vastuse muutuvad nad agressiivseks, jätkavad helistamise, sõnumite saatmisega nii sms-iga kui Facebooki chati pommitamisega ja lõpp on enamasti sama: kui sa mind kohe ei aita, siis ma tapan end ära!“ paljastab Kirsti.