Inimesed Andrus Vaarik: „Ma kardan elus ränki pöördeid, olen elus pigem alalhoidlik ja argpüks.“ Jaanus Kulli , täna 22:29 Jaga: M

GALERII

„ARKTILISED MÄNGUD“: „Väliste tunnuste järgi on mu tegelaskuju veel täies elujõus, aga ometi ootab ta kirglikult oma surma. Hakkab veel bändi tegema ja sukeldub muusikaärisse. Ikka selleks, et papp kokku lüüa ja minna Gröönimaale surema. Keegi armastab viina, keegi armastab teatrit ja keegi oma koera. Aga Marja-Terttu armastab pakast. Mida on mul raske mõista, mistõttu pean ma laval olles kogu aeg meeles hoidma, et see, mis teda käivitab, on tegelikult tohutu armastus külma vastu,“ räägib Andrus Vaarik oma lavakujust. Foto: Gabriela Urm / Endla teater