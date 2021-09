HÜVA NÕU | Ära neid vigu tee, kui peale suvepuhkust alustad taas treeningutega  

Eesti meister jõutõstmises ja 25 aastat personaaltreenerina tegutsenud Gert Koovit sõnab, et mõnes mõttes on september nagu jaanuar – uue hooaja algusega annavad paljud lubadusi elada tervislikumat eluviisi. Ta selgitab, et september läheb suuresti kohanemiseks vana elustiiliga, et harjuda uuesti varajase ärkamisega ja laste kooli viimisega. „Peab omama kindlat tahtejõudu, et mitte lasta tavaelu rütmil meid oma teelt eksitada. Soovitan alguses oma elu rohkem planeerida. Planeerida kalendrisse sisse ka treeningupäevad ja -ajad. Nii on lihtsam ennast uuesti käima saada,“ annab ta nõu.