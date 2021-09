Iirimaa iluduskuningannaks krooniti esmakordselt tumedanahaline naine 

Vastne iluduskuninganna oli Iirimaale saabunud seitsmeaastaselt asüülitaotlejana Lõuna-Aafrikast Johannesburgist. Ta on pere kuuest lapsest vanim. Nii bioanalüütikuna kui modellina tegutsev Pamela, kes pandeemia ajal sai Dublini nimekast Trinity kolledžist magistrikraadi, rääkis ajalehes Irish Times, et Iirimaal tundus talle väiksena veider, et ta ei kuulnud püssilaske. Kui ta viimaks Iiri passi sai, oli ta nii õnnelik, et nuttis.