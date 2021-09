"Taani tüdruku" ja "Tomb Raideri" täht kinnitas beebi saabumist 

Fassbender tabati augustis Pariisis Vikanderi uue seriaali „Irma Vep“ võtteilt, beebi süles. Kuna lapsuke hoiab juba pead, võib arvata, et ta sündis kevadel. Näitlejanna rasedusest polnud tema fännidel aimugi olnud.

Alicia ja Michael on abielus 2017. aastast. Armuleek oli süttinud draama „Valgus ookeanide vahel“ võtteil.

Emadus on Lara Crofti osatäitjat muutnud. „Nüüd mõistan elu hoopis uutmoodi,“ ütles 32aastane Alicia ajakirjale People. Varasemas intervjuus on filmitäht öelnud, et unistab lastest.