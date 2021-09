ÜKS PEATÜKK LÄBI! Silvia Ilves tõmbas ERSO tööle joone alla: olen nüüd töötu tšellist! 

„Olen loodud lavale solistina esinema, kuid oma temperamendi ja muude elukoormuste keskel siiski prestiižikale ERSO abikontsertmeistri kohale ei sobi (suvel lõppenud leping oli märksa tagasihoidlikumal positsioonil). Nüüd puhkan jalust rabavast pingest endiste kolleegide ette pillimängu oskust tõestama minekust, kogenuna maailma kõige hullemat ärevust austusest oma endiste kolleegide vastu,“ kirjutab Silvia.

Samal teemal Inimesed ERSO otsib uut kontsertmeistrit. Silvia Ilves: teadsin juba aasta alguses, et leping lõppeb Naine kinnitab, et tal on orkestriga alati olnud hea läbisaamine ja seal töötavad armsad inimesed. „Eks muidugi teadmine, et kõik on niikuinii otsustatud tegelikult ning alateadlik arusaam, et minusugust isiksust igal juhul ERSO oma kollektiivi esindama ei saa lihtsalt võtta (mõistan siinkohal seda väga hästi), paneb mind lisaks tänutundele, et konkurss mind rohkem erialaselt tööd tegema utsitas, osaliselt ka iseennast süüdistama - miks veetsin päevas tunde pilli harjutades selleks, et pakkuda mingisugust konkurentsi ning miski minus halvustab mind emana, kel laste jaoks aega pole ning tekitades hoopis koduellu lisa pingeid niigi pingelisel alanud koolialguse ajal. Pea laiali igas mõttes. Nüüd on see möödas.“

Naine paljastab muu hulgas, et teda on ka poliitikasse kutsutud. „Hiljuti loobusin kahest erakonnaga liitumise kutsest. Tahan praegu siiski esindada vaid iseennast, jätkates ametlikult töötu tšellistina oma elu ning rõõmustan, et mind oodatakse palavalt värvika ja põneva solistina lavale kontserdielamusi pakkuma - ees on neli õhtut järjest ägedaid esinemisi!“

Aprillis kuulutas ERSO välja tšellorühma kontsertmeistri konkursi ja jäi mulje, justkui otsitaks Silvia Ilvesele asendust. Tegelikkuses oli tegu täiesti teise ametikohaga ja Ilvese leping pidigi lõppema. „See oli tähtajaline leping,“ selgitas tšellist. Silvia kinnitas, et teadis juba aasta alguses, et leping orkestris lõpeb. „See oli poole kohaga ja tähtajaline leping,“ ütles ta ja lisas, et on ka varem töötanud ajutiselt. „See oli lihtsalt üks neist kordadest.“ Tšellist rääkis, et ERSO otsib pidevalt uusi täiendusi läbi avalike konkursside. „See ei ole konkreetselt minu kohale. ERSO otsib eelkõige kontertmeistrit, mina olin tšellorühmas, mitte sel kohal. Ma ei olnud number üks tšellist, vaid lihtsalt ERSO ridades.“

Siiski ütles Silvia tookord, et sügisel on tal võimalus orkestris uuele ametikohale kandideerida. „See on parema palgaga, ning kui suvel töötan ja pingutan, on meil sügisel parem koostöövõimalus.“ Ülalolevast kirjutisest võib aga järeldada, et seda kohta naine ei saanud.