„Uno Loop oma muusikaga on igavene ja rohkem selliseid Uno Loope maailmas ei ole.“ 

„Aasta oli kas 1964 või 1965, kui meie ukse taha tuli üks meesterahvas. Mees, kes meie uksele koputas, oli Uno Loop. See koputus on mul tänini meeles ja see oli õnnekoputus,“ kirjeldab Heidy Tamme (78) oma esimest kohtumist Uno Loobiga. „Tundsin ta otsekohe ära, sest ma õppisin ju konservatooriumis ning juba tollal olid Uno Loop, Heli Lääts ja Kalmer Tennosaar mu suured eeskujud ja unistused. Nii meil see asi muusikalises mõttes susisema hakkas,“ meenutab Tamme koostöö algust Loobiga. „Nii sündis temaga koostöös instrumentaalansambel Sinilind, kus me Unoga duette laulsime, ja ega palju aega mööda läinudki, kui juba tuuritasime koos mööda Eestit, hiljem ka Nõukogude Liidus ja välismaalgi. Nii et mina olen tema kõige-kõigem partner,“ ütleb Tamme, uhkusenoot hääles. „Mõnes mõttes olen talle ka muusaks olnud.“

Ja lisab, et Loobiga koos on ta rohkem kui üheksa puuda soola ära söönud.

Tamme sõnul oli Loop nii enda kui ka partneri suhtes muusikalises mõttes väga karm. „Mina olin temast kolmteist aastat noorem, kel olid võib-olla lennukamad mõtted peas, Uno oli ju ikkagi palju kogenum, aga ka konservatiivsem ning tõi mind tihti maa peale tagasi. Täna olen ma talle selle eest väga tänulik. Meil olid lihtsalt erinevad temperamendid, mis meie vahel põrkusid. Mina tahtsin nii teha, et põrand väriseks, aga Uno jäi alati endale kindlaks ning selles osas jäin ma üldjuhul alati kaotajaks pooleks. Kuigi otsesest kaotusest ei saa siin rääkida, sest ega me siis laval müranud, seal tekkis meie vahel ikka mõnus süntees,“ täpsustab Tamme. „Repertuaari ette valmistades toimus väike nagistamine ja hõõrumine. Mis oli omamoodi tore, sest ainult nii jõudsime soovitud tulemuseni. See ongi looming,“ resümeerib ta.

„Ja loomulikult ei saa mööda vaadata Unost kui muusikateoreetikust,“ jätkab Tamme. „Ta kirjutas esimese eestikeelse kitarriõpiku, mis ilmus 1964. aastal ning mille najal on kasvanud üles terve plejaad muusikuid.“

„Partnerile peabki silma vaatama!“

Väljaspool lava oli Loop Tamme sõnul pigem uje. „Ta rohkem nohises omaette ja ka tema naljad olid sellised, et ta rääkis selle ära ning siis oli vaikus. Meie asi oli kas reageerida või mitte. Ta ei olnud show-mees, kes tuleb lavale ja keda on täis terve saal. On ju selliseid tüüpe, kes otsivad kogu aeg tähelepanu, aga Uno seda ei olnud. Ta oli normaalne. Uno oli nii suur isiksus, et tal polnud vaja tähelepanu.“

„Suviti olid meil ju tihti pikad kontsertturneed üle Eesti,“ jätkab Tamme. „Elasime nii-öelda baasis ehk hotellis, kust õhtuti esinemistele väljasõite tegime. Aga päeval, näiteks Viljandis peatudes, vedas ta mind jooksma ja viis paadiga sõitma. Ma ei saanud ju ära öelda, kui sul on kõrval nii sportlik mees. Ta oli mulle igas mõttes autoriteet. Uno oli ikka selline isiksus, et ma mõtlesin: issand jumal, ei või olla tõsi, et ma taga koos laulan. Oli suur au koos Unoga kõrvuti seista.“