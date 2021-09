Endine teletäht ja missikandidaat Kristiina Tuvi kandideerib riigikokku: meelelahutust on rahvale alati vaja! 

„Olen Keskerakonnale pea 20 aastat truu olnud ja juba ammu mõelnud, et võiksin poliitelus kaasa rääkida,“ on endine Tallinna TV reporter ja Miss Worldwide Estonia Kristiina Tuvi (endine Võsu) elevil. „Nii kui Eesti passi kätte sain, oli asi otsustatud, et kandideerin! Meelelahutust on rahvale alati vaja!“