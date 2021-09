ÜHINE ELU SAKSAMAAL! Tütar argielust koos 35 aastat kadunud olnud isaga: ta riidleb, et olen liiga palju tööl, aga raha on ju vaja 

„Kõik on normaalne. Alkoholiga pole enam probleeme. Üldse ei joo sellest päevat, mil Saksamaale tulime. Vahel, kui poodi lähen, pudeli õlut küsib. See pole aga joomine. Isa muidugi tunneb end imelikult, et mind pole kunagi kodus. Riidleb, et teen palju tööd, mistõttu on ta ikka üksinda. Kuidagi peab ju aga raha teenima,“ räägib Eva nende praegusest elust.