Voldemar Kuslap: mul on hea meel, et Uno Loobil olid mõistvad hooldajad 

Vana sõbrana hoidis Voldemar Unol silma peal lõpuni. Ka hooldekodu ajal. „Mul on hea meel, et tal olid mõistvad hooldajad,“ ütleb Voldemar. „Olin tema käekäiguga alati kursis.“ Tõsi, nüüd kahetseb ta, et paar päeva tagasi Unot vaatama ei läinud. „Kurb on inimese elu, kui sa oled olnud kogu aeg tähelepanu keskpunktis ja järsku oled sa unustatud,“ poetab ta. „See on elu kurbloolisus. Aga ärme hakka minoorsetes toonides kõnelema: mul oli õnn kohtuda, esineda ja suhelda niisuguse sügava muusikuga nagu Uno Loop.“