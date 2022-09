ÕL ARHIIV | Saatejuht Marek Lindmaa viis kokku 35 aastat lahus olnud isa ja tütre: väljas oli 30 kraadi sooja, aga mul oli kananahk ihul!

Tänavu märtsis jõudis ekraanile saate „Sotid selgeks“ episood, kus kurva elusaatusega Viktor rääkis, et on 35 aastat oma tütart otsinud. Saatejuht Marek Lindmaa tegi kohe üleskutse Viktori tütre leidmiseks ja paari tunniga oli neil tütre nimi teada. Tegelikult ei läinud saatemeeskond Viktorile aga üldse selle mõttega külla. „Üks tema naaberküla naine pöördus meie poole ja rääkis, et Viktor tõsteti kodust välja ja ta läks külasauna elama. Läksime teda üle vaatama ja uurima, mis elu Viktor on elanud,“ meenutab Marek. „Nähes inimest sellistes oludes elamas tekib tahes-tahtmata küsimus, et kas tal on lähedasi ja mõni pereliige saaks aidata. Viktor ütles, et tal on tütar, aga mees ei tea, kus ta on. Mees rääkis, et tema teed endise naisega läksid lahku, too kolis Lätti ja et Viktor on üle 30 aasta oma tütart otsinud.“