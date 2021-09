LÄBI! Kõmupaar Amelia Hamlin ja Scott Disick läksid lahku 

Mitu insaiderit kinnitas People'ile, et mullu oktoobris alguse saanud kõmuline suhe on läbi. Ühe allika väitel jättis Amelia - seebikatähtede Lisa Rinna ja Harry Hamlini noorem tütar Scotti (38) maha.

Disick pole just unelmate väimees: tal on seljataga korduvad võõrutusravid ja ta on nimetanud end seksisõltlaseks. Kuid suure vanusevahe kiuste paistis paari suhe õitsevat. People'i andmeil võis Amelia vihastuda, kui hiljuti ilmnes, et Scott on armukade oma kolme lapse ema Kourtney Kardashiani uue suhte pärast.