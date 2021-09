GALERII | Andrus Kivirähki audiolavastuses jagavad hindamatuid mälestusi suurkujudele kuulunud mootorratas ja hülgemaost tehtud torupill 

Audiolavastuse tekstide autor Andrus Kivirähk. „Muuseum on täis asju, suuri ja väikeseid. Need asjad on vanad ja neil on kuulsusrikas minevik – maestrod on neid tarvitanud, rahvakunstnikud käes hoidnud. Nad on pesitsenud oma peremeeste taskus või riidekapis, oma perenaiste diivanil või puhvetis. Mida kõike nad mäletavad,“ sõnas ta.