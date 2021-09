Olivia Munn on kokaiini- ja alkoholisõltuvusega heitlevast koomikust rase! 

Jutusaatejuht Seth Meyers tõdes eilses saates, et Mulaneyl on olnud peadpööritav aasta. Koomik võttis selle omaks. „Aga kevadel läksin Los Angelesse ning tutvusin ja hakkasin käima imelise naisega, kelle nimi on Olivia,“ jätkas Mulaney. Ta avaldas näitlejannale tänu, et too on teda rasketel aegadel aidanud. „Ja me saame koos lapse,“ tunnistas Mulaney. „Olivia ja see beebi on aidanud mul sõltuvusest paranemise teekonna alguses iseenese eest pääseda,“ tõdes ta.