Britney isa tegi ametliku avalduse eestkoste lõpetamiseks 

Jamie Spears kirjutas BBC Newsi teatel, et tema tütrel on „õigus lasta kohtul tõsiselt kaaluda, kas seda eestkostet pole enam vaja“.

Kahe teismelise poja ema Britney (39) on kahe viimase aasta jooksul üritanud kaks korda oma isa eestkostja positsioonilt eemaldada. Poptäht on süüdistanud isa väärkohtlemises ja öelnud, et keeldub tema käe all lavale naasmast.