VIDEO | 24aastane meigimogul Kylie Jenner kinnitas teise lapse ootust 

Kylie avaldas Instagramis video, milles kinnitas oma 265 miljonile jälgijale kuuldusi, et tal on koos räppar Travis Scottiga teine lapsuke hakkama pandud.

Klipis õhkab Jenneri ema Kris uue beebi tulekust teada saades: „See on mu elu õnnelikumaid päevi!“ Rõõmus on ka Kylie ja Travise kolmeaastane esiktütar Stormi - video lõpus kallistab ja musitab ta emme kõhukest ja ütleb armsasti: „Beebi.“

Stormi ootust oli Kylie hoolikalt varjanud ning keeldunud rasedusuudist kommenteerimast. 2018. aasta veebruaris lapse sünnist teatades palus ta fännidelt salatsemise eest vabandust. „Mõistan, et olete harjunud, et võtan teid kõigile oma teekondadele kaasa,“ kirjutas Jenner toona Instagramis. „Aga mu rasedus oli teekond, mida otsustasin mitte ette võtta kogu maailma silme all. Teadsin, et pean elu tähtsaimaks rolliks valmistuma võimalikult positiivselt, stressivabalt ja tervislikult.“