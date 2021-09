HÜVA NÕU | See lihtne harjutus võtab ette lood sinu sees, millest tahad lahti lasta 

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat selgitab piltlikult, et me astume elus mööda trepiastmeid. Me ei saa astuda kõrgemale, kui pole vanast lahti lasknud. Lood, mida endale räägime, hoiavad meid kinni trepiastmel, kust tahame edasi liikuda. Et edasi liikuda, peab teadma lugusid enda sees ja neid teadlikult lahti laskma. See lihtne harjutus võtab ette lood sinu sees, millest tahad lahti lasta.