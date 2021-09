ÄGE VÕIMALUS! Marju Karini tütar Diana Teniste proovis kätt näitlejana: olen piisavalt edev ja julge, et võtta ka suuremaid rolle 

Professionaalselt Diana näitlemisega tegelenud pole, ent algklassides käis ta näiteringis ning mängis etendustel alati peaosalist. „Siis kadus huvi ja tekkis huvi lolluste vastu, väga hea, et need tänaseks tehtud on,“ tunnistab Teniste. Diana lisab, et gümnaasiumis meeldis talle inimesi matkida ning naerutas seda tehes oma sõbrannasid, kes pidevalt mainisid, et ta peaks olema näitleja.