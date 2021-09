President Bideni vanim lapselaps kihlus oma poiss-sõbraga 

„Igaveseks,“ kirjutas Naomi, kes on Joe Bideni noorema poja Hunteri esmasündinu. Noored on olnud koos vähemalt kolm aastat.

Naomi on …

Esimese abikaasaga on Hunter Bidenil kolm tütart. Lisaks on presidendipojal põgusast intiimsuhtest sündinud kolmeaastane laps ning teise abikaasaga poolteiseaastane poeg Beau. Beau nime kandis Hunteri vanem vend, kes suri 2015. aastal 46aastasena ajuvähki, jättes isata kaks last.