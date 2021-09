HEROIINI ÜLEDOOS? USA menusarja staar leiti oma korterist surnuna 

New Yorgi kõmulehe andmeil lamas Omari osatäitja Williams oma luksusliku katusekorteri söögitoas näoli maas. Köögilaual paistis olevat heroiini.

Keegi sugulane oli Emmy laureaadiga reedel rääkinud ning Williams pidi järgmisel õhtul ühele üritusele minema, kuid sinna ta ei jõudnud. Kui noorsugulane esmaspäeval näitleja korterisse läks, leidis ta eest tema surnukeha. Politsei hinnangul oli William saanud surmava üledoosi. Pole veel selge, millal see võis juhtuda.

Oma varasemast võitlusest uimastisõltuvusega ei teinud Williams intervjuudes saladust ja rääkis, et see aitas tal oma tegelaskujusid nüansirikkamaks muuta. Williamsi rollidest on tuntud ka salaviinaärimees Chalky White telesarjas „Keeluaja kuningas“.