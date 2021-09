KÕRV PEALE | Brad Jurjens hakkas viljelema piraadimetalit 

„Nii hea on luua muusikat inimesega, kellega oled ühel lainepikkusel. See toob naeratuse näole ja ulmelistest ideedest lööb endalgi suu lahti ning lõpuks tekib terve albumitäis head muusikat,“ ütleb Soruse ninamees Sulev Saluneem. Ilmuv plaat saab olema Soruse neljas ja on Saluneeme sõnul kõige tehnilisem ja parem, mis ta loonud on, kuna Brad Jurjens lisab sinna omajagu maagiat.

Brad kiidab, et Suleviga on mõnus koostööd teha. „Ta on väga professionaalne ja asjad sujuvad alati nagu iseenesest. Ja selline piraadistiil, mis on minu kõrvale justkui segu Iron Maidenist ja folk metalist, sobib mulle ka väga hästi. Kodumaine piraadimetal on sündinud!“