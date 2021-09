Prantsuse filmistaar Jean-Paul Belmondo suri 88aastasena 

Belmondo oli Prantsuse kino superstaar ja teda leinab terve riik. President Macron kirjutas Twitteris, et Prantsusmaa on kaotanud rahvusliku aarde. „Mulle tundub, et kogu Prantsusmaa on õnnetu,“ kommenteerib näitleja advokaat ja sõber Godest BFM TV-le antud intervjuus.