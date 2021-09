Ada Nelke: mind on alati tõmmanud nooremad poisid, vanemad mehi ei saa oma käe järgi kasvatada 

„Ürita palju, üritad. Tunnen, et olen nii rahulik ja hoopis teistsugune kui varem, aga ikka on hinnanguid,“ ütleb Ada.

Samas üritab Ada negatiivsetest hinnangutest üle olla. „Nii palju, kui on inimesi, on ka arvamusi. Ega iga inimese arvamusi ei saa muuta. Mina ja mu lähedased teavad, kes ma olen. Mind ei huvita, mida teised arvavad,“ ütleb ta.

Muu hulgas tuli juttu ka suhetest. „Tahaks meest, kes tahab ainult mind. Ma ei jaksa enam fuckboyde otsa sattuda,“ tunnistab Ada. „Minu jaoks on ausus ja siirus kõige olulisem. Ning see, et paneme koheselt plaanid paika, mida üksteiselt tahame. Olen 26aastane ja mul pole aega raisata.“

Hiljaaegu läks Ada lahku oma kallimast. „Mõni inimene on väga hea manipuleerija ja kuvandi joonistaja teistele. Kui kõik ei ole tema ümber käiv, siis mõnel inimesel on kohe aina enam vaja rohkem-rohkem-rohkem ja naisi, raha tähelepanu. Ma soovin talle kõike parimat – läks nagu läks. Kõik asjad on õppetunnid ja ehk on see millekski hea,“ vihjab ta sellele, miks suhe purunes.