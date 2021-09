Pussycat Dollsi sekspommi Nicole Scherzingeri süüdistatakse väljapressimises 

Koreograaf ja ansambli asutaja Robin Antin väidab, et Nicole tegeleb väljapressimisega. Lauljanna nõudvat taasühinemisel osalemise eest täielikku loomingulist otsustusõigust ning suuremat osalust ansambli uues äriettevõttes. Väidetavalt tahab Scherzinger, et tema 49-protsendine osalus firmas PCD Worldwide suureneks 75%-le.

USA neidudegrupp läks laiali 2009. aastal. Kümme aastat hiljem teatasid nad, et taasühinevad kontserditurneeks. Kuuest algsest Dollist pidi lavale naasma viis: lisaks Scherzingerile being Ashley Roberts, Carmit Bachar, Kimberly Wyatt ja Jessica Sutta. Melody Thornton keeldus tuuril osalemast, olles varem öelnud, et talle ei antud ansambli ridades piisavalt palju laulmisvõimalust.