Avameelselt lapsekaotusest rääkinud Piret Järvis-Milder: sellega saabus mingisugune rahu 

Piret ütleb, et kaotusest avalikult rääkimine tuli kuidagi loomulikult intervjuu käigus. „Meil polnud üldse plaanis sellest rääkida, polnud isegi taolist küsimust, aga hakkas tunduma, et sellel võiks olla suurem tähendus, mitte lihtsalt tutvustada, kui vahva kõik on,“ sõnab ta.

„Tundsime, et kui räägime selle loo ära, on sellest igal juhul lugejatele rohkem abi, kui seda roosamannat kuskilt taaskord näha,“ arvab Piret.

Ka Piret ise sai abi just saatusekaaslaste lugudest. „Kui me ise olime selles olukorras, oli see väga raske aeg elus. Vähemalt minu jaoks oligi õlekõrs just see, et lugesin ja otsisin teiste inimeste sarnaseid kogemusi,“ soovib Piret, et ka nende lugu tooks võibolla kellelegi lootust.

Tagasisidet said Piret ja Egert palju – oli neid, kes sarnase valu läbi elanud, aga ka lihtsalt teiste toetavat tagasisidet. „Mingisugune rahu saabus, et selle ära rääkisime. Muidu ongi see, et inimesed arvavad ja spekuleerivad, mis juhtus, sest mõned nägid mind esimese raseduse ajal juba suure kõhuga. Nüüd on see info avalik ja ei pea selles osas midagi sosistama,“ ütleb Piret.

Pireti ja Egerti lapsekaotuse lugu tuli avalikuks eelmise aasta detsembris. „Kanda armastatud ja väga oodatud poega viis kuud oma kõhus, tunda ta liigutusi, unistada elust koos temaga ning siis tast ilma jääda – see on kirjeldamatult valus," rääkis Piret toona ajakirjale Pere ja Kodu.