FOTOD | Soome tõsielusaates „Big Brother“ osaleb Eestist pärit mees 

„Big brotheri“ kodulehel seisab, et Taavi töötab suviti Linnanmäki lõbustuspargis. Mees on pärit Tallinnast ja elas lapsena vanalinnas. Helsingisse kolis ta kaheksakümnendate lõpus. lapsena oli noormees jalgpallientusiast, kuid tänaseks on tal oma ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud loft-tüüpi korteritele.

„Kolisin kodust ära 17aastasena,“ paljastab ta.

Taavi elab üksi ja on rännuhing - talviti meeldib talle külma eest lõunasse põgeneda. Suviti töötab ta aga Linnanmäki lõbustuspargis pidurimeistrina ja seda on ta teinud juba 23 aastat. „See on minu puhkus,“ sõnab ta.

Taavi elab enda sõnul praegu oma unistuste elu. Mees meenutab kõigile, et elus tuleb kõike kogeda, sest oleme kõik Maal vaid külastajad.

„Big Brotheris“ läheb võistlustulle 16 osalejat ja praeguseks on nad kõik juba majas kokku saanud. Saade kestab 12 nädalat. Esimesel õhtul tutvuti üksteisega ja aeti juttu. Muu hulgas tulid teemaks kehakarvad ja osaleja Anssi paljastas, et temal näiteks pole veel siiani kaenla all karvad kasvama hakanud.

Muidugi oli ka väike draama - Minna avastas, et keegi oli liblikale peale astunud ja selle tükid vedelesid kõikjal.