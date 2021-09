UHKE JUUBELIPEO EHMATAV LÕPP: suurärimees Joakim Heleniuse abikaasa kukkus pea lõhki

„Lähedane sõbranna arvas, et peaksin igaks juhuks minema EMOsse kontrolli ning olin temaga nõus,“ räägib Evely ja lisab, et õnneks selgus haiglas, et mingit põrutust ei ole ning väike peahaav plaasterdati kinni. „See oli õnnelik õnnetus ja mind lasti pärast läbivaatust kohe koju. Olen alati ettevaatlik ja ka seekord läksin igaks juhuks, et tervis üle kontrollida.“