Angelina Jolie: "Kartsin Bradiga abielus olles oma laste turvalisuse pärast." 

Joliel ja Pittil on kuus last: Maddox, 20, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15, ning 13aastased kaksikud Vivienne ja Knox. Näitlejanna andis lahutuse sisse 2016. aastal ning see on jõustunud, kuid laste hooldusõiguse pärast madistab ta eksmehega tänini. Maddox kui vanim enam hooldusõigusvõitlusega seotud pole, sest ta pole enam alaealine.