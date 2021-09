TARTU TÄIS DRAAMAT! Mida põnevat näeb tänavusel teatrifestivalil? 

Tänavuses teatriprogrammis on rõhku pandud eesti dramaturgiale ja ka headele näitlejatöödele. Draamafestivali tegevjuht Hedi-Liis Toome räägib, et pea kõik eelmisel aastal teatriauhinna saanud näitlejad on auhinnatud rollidega sel aastal Tartus. Lisaks on programmis palju alles välja tulnud lavastusi ning Rakvere teatri üks lavastus esietendubki alles festivalil.

Festivali raames tulevad Eesti dramaturgiaga tutvuma ka lätlased ja leedukad Balti teatri foorumi kaudu. „Igal aastal toimub foorum ühes Balti riigis, sel aastal on Eesti kord,“ selgitab Toome ja lisab, et foorumi eesmärk ongi tutvustada korraldajamaa dramaturgiat.

Iga aastal on oluline osa draamafestivalil ka metaprogrammil ehk pärast etendust toimuval vestlusel, kus vaatajad saavad tegijatega rääkida äsja nähtust. Hedi-Liis Toome ja metaprogrammi eestvedaja Anneli Saro on ise teatriteadlased, mistõttu on neile eriti südamelähedane ka teatrist rääkimine ja selle analüüsimine. „Üha rohkem võiksime liikuda selles suunas, et pärast etendust saaksid vaatajad selle kohta küsida. Festivalil peame hästi oluliseks, et toimuvad vestlusringid just publikule,“ selgitab ta.