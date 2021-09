Beckhamite keskmine poeg sõlmis lepingu profijalgpalliklubiga 

Romeo ema Victoria oli juba veebruaris tunnistanud, et poeg tahab saada profijalgpalluriks ning teeb trenni Inter Miamis, mille kaasomanik on tema isa.

Ka Romeo vanem vend Brooklyn (22) ja noorem vend Cruz (16) on Romeo kombel Londoni Arsenali jalgpalliakadeemia liikmed olnud, kuid vutimehi neist ei saanud. Toona lahkus jalgpalliakadeemiast ka Romeo ning isa David seletas, et poiss ei taha enam jalgpalli mängida. „Tal on teised kired ja see meeldib mulle.“