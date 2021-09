KUIDAS MEELDIS? | „Poissmeeste peo“ 1. osa: Kalvi-Kalle kaob kohe õllepurki, TikToki-Tanelist saab ihaldusobjekt, Ken kostitab oma Barbiet sületantsuga ja Kevini jutt külvab õudu

Kui esimene end saates tutvustav poissmees lausub: „Minu ideaalne naine on piisavalt rumal, aga mitte nii rumal, et päris loll välja paistab – lihtsalt sellepärast, et saaksin tema kõrval targem tunduda,“ siis kas on mõtet üldse edasi vaadata? Võib-olla, aga terve episoodi vältel püsib ees Mona Lisa näoilme – ei tea, kas naerda või nutta.