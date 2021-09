HÜVA NÕU | See, mida elu sinu teele toob, sõltub sinu aura tugevusest ja tasakaalust

Joogaõpetaja Liina Ravneet Elvik selgitab, et kõigi joogaliikide eesmärk on tegelikult üks - äratada ja tõsta kundalini energiat kehas. Kundalini jooga ühendab paljude erinevate joogaliikide tehnikad ning on seetõttu intensiivsem, mitmekülgsem ja tõhusam.