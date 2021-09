TITA TULI ILMALE MINUTITEGA! Sandra Ashilevi: mehel kulus 12 aastat, et mind uueks beebiks ära rääkida  

Õudne valu, raske taastumine ja sünnitusjärgne depressioon – nii võtab laulja ja näitleja Sandra Ashilevi (34) kokku esimesest sünnitusest taastumise 13 aastat tagasi. „Mina olin see inimene, kes 12 aastat väitis surmkindlalt, et rohkem ei kavatse ma ühtegi last saada, aga siin me oleme,“ naerab ta, lükates kärus kahekuust Kendrickut.