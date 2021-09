Värske ilukirjanik Olav Osolin: juturaamatus on lustlikud vallatused ja ootamatused lubatud

„Kui mõne isikuga sai nende raamatusse pistmine eelnevalt kooskõlastatud, siis on ka neid, kellele tuleb see täieliku üllatusena,“ räägib teise raamatu välja andnud kirjamees Olav Osolin ja lisab, et loodetavasti üllatavad tema väljamõeldud read neid inimesi positiivselt.