"Lipugambiidi" tähel susiseb temast 13 aastat vanema "Krooni" Philipiga 

Veneetsia festivali üks oodatumaid filme on olnud Anya ning telesarjadest „Dr Who“ ja „Kroon“ tuntud Matti psühholoogiline põnevik „Üks öö Sohos“. Ent paistab, et näitlejad on teineteist võtteil leidnud. 25aastast näitlejatari ning temast kolmteist aastat vanemat Smithi nähti Veneetsias vesitaksol vägagi intiimses poosis - Matti käsi neiu ümber ning Anya tema juukseid sasimas. Daily Mail avaldas sellest fotosarja.