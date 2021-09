Kokku varisenud Monaco vürstinnal hoitakse hoolikalt silma peal 

43aastasele Charlene'ile on tänavu tehtud mitu operatsiooni, viimane toimus augusti keskel ning kestis neli tundi. Albert II, kes koos oma naist hiljuti Lõuna-Aafrikas külastas, kinnitas, et Charlene paraneb jõudsalt ning võib sügisel Monacosse naasta. Ent õige pea pärast ajakirja People usutlust vürstiga saabus ehmatav teade Charlene'i kokkukukkumisest.

Esimesena teatas uudist Lõuna-Aafrika veebikülg News 24. Selle andmeil oli vürstinna kokku varisenud Thanda ulukireservaadis, kus ta on on viimasel ajal elanud. Monaco valitseja abikaasa viidi Durbani lähistel asuvasse Netcare Albertlito haiglasse, kust ta lasti hommikul kodusele ravile. Reedel kinnitas News 24, et kuueaastaste kaksikute Jacques'i ja Gabriella ema seisund on stabiilne.