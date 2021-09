TRIATLEEDIKS VÕI ÄRIMEHEKS? „Rakett 69“ võitja Karl Mell: proovin koolivabal aastal oma kire leida 

Reaalkooli vilistlane Karl on läbi ja lõhki Harjumaa poiss. Kui ta satub vanematekoju Kiili valda, ootab teda alati ees rõõmus vennaarmee, kelle jaoks tema on pere vanima pojana väejuht. „Mul on kolm venda: 17-, 15-, ja 11aastane. Vahel visati meie pere üle nalja, et saame varsti terve jalgpallimeeskonna kokku. Õdesid mul pole, koer on ema ainuke tütar,“ naljatleb Karl, et meestearmeesse lisab pehme valge käpaga veidi naiselikkust Samojeedi koer Lumi.