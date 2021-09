FOTOVAATLUS | Mis on saanud omaaegsetest võimsatest kolhoosikeskuste hoonetest?

UFOLAADNE: Rapla KEKi ufolaadse peahoone autor on Eesti 1970. ja 1980. aastate üks juhtivarhitekte Toomas Rein. „Noor ja auahne juhtkond oli, kes tahtis midagi pompöösset,“ meenutas Rein ETV saates „Ajaproov“. Foto: Tiina Kõrtsini

Kolhooside kontorid ja keskused – mitmed kunagised elu ja melu keskpunktid maal – on jäänud üksi ja saatuse hooleks, sest inimesed on maalt ära läinud. Nõukogudeaegsete inimeste lapsepõlv möödus paljudel just nende keskuste ümbruses ning paljud vanemad nostalgitsevad selle kadunud maaelu ja melu järele.