Allan Roosileht ABBA tagasitulekust: see oli perfektne, see oli ilus. Mingit väsimust ei ole! 

„Nad ei oleks teinud lugusid,“ arvas Roosileht ning sõnas, et Björn ja Benny on äärmiselt tugev heliloojate paar. „Nad ei tõuse enne püsti toolidelt ja ei lõpeta loo tegemist, kui mõlemad ei ole rahul. Kui mõlemad on rahul, siis see lugu on valmis.“

Uue loo kiitis Roosileht heaks: „See oli perfektne, see oli ilus, seal oli vana ABBA-t.“ Diskor lisas, et see võiks suurepäraselt sobida muusikali teemalooks.

„Kas see vunk on veel sama või on see puhas nostalgia?“ oli Grete Lõbu siiski kahtleval seisukohal. „Kas see oleks ikkagi võinud jääda sinnapaika, et ei – kõik, mis oli, see oli. Rohkem kokku ei tule?“

„Ei!“ põrutas Roosileht. „Plaadi välja kuulutamine, intervjuu Londonis… See oli fantastiline. See oli nii hästi läbi mõeldud nagu kogu ABBA looming. Nad on nagu kuninglik perekond!“