Olavi Pihlamägi: „ABBA ei hakka kindlasti taas maailma vallutama.“ 

ABBA: Alates nende läbimurdest 1974. aastal hitiga „Waterloo“ on ABBA muusika vallutanud inimeste südameid kogu maailmas. Vasakult: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson. Foto: Vida Press

Kultusbänd ABBA teatas, et nad tulevad pärast 40 aastat taas kokku ja avaldavad uut muusikat. „See ei ole ABBA, keda 1973. aastal armastama hakkasin, aga see ei tähenda, et ma neid praegu ei hindaks,“ ütleb muusikaekspert Olavi Pihlamägi, kes arvab, et ABBA taasühinemist saadab sellegipoolest edu.