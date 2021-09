VIDEOINTERVJUU | Helle-Moonika Helme: minu missioon on olla pereväärtuste kaitsel 

„Olen muusik, väikeettevõtja ja poliitik, kelle missioon on olla pereväärtuste kaitsel, toetada ettevõtjaid ja kultuuritöötajaid,“ deklareerib hiljuti 55. sünnipäeva tähistanud Moonika. Aga kes ta päriselt on? Milline on tema abielu EKRE ühe juhtfiguuri Mart Helmega ja millised on ta elupõhimõtted? Kas ta kardab ka midagi?