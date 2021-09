Rasmus Merivoo: „Tulnuka“ stsenaarium sündis ühe ööga 

„TULNUKAS“: „Selle künka taga nägi Vallo ufot, kui ta pärast pulmi ennast mällarisse jõi!“ näitab Märt (Ott Sepp) Valdisele (Märt Avandi). Foto: Andres Toom

„Kuule, Juss, kuule, anna ampsu!“ –„Mine v***u!“ „Selle künka taga nägi Vallo ufot!“, „Armastus, mees, siis ei ole millestki kahju“, „T*ra, ma kusen tiiki, raisk!“ Need on vaid mõned unustamatud tsitaadid 15 aastat tagasi ilmavalgust näinud tudengifilmist „Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas.“ Tänaseks on osside subkultuurist pajatavast linateosest saanud üks eredaim täht kodumaise filmitööstuse taevas.