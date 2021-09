SEATEMP! Isegi multikategelane põrsas Peppa kritiseeris Kanye Westi uut albumit 

Muusikaportaal Pitchfork andis Westi värskele albumile 6.0 punkti 10-st. Naljahambad viitasid kiirelt aga asjaolule, et too hinnang jääb alla multikategelase põrsas Peppa viimase plaadi punktidele. Nimelt teenis suvel ilmunud „Peppa’s Adventures: The Album“ lausa pool pügalat enam kui Kanye.