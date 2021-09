Geitäht Lil Nas X on viimase vindi peal rase! 

Kantriräpisinglist „Old Town Road“ tuntud superstaar rääkis ajakirjale People, et tal tekkis erilise photoshoot'i mõte, kuulates Megan Thee Stallioni etteastet uues palas „Dolla Sign Slime“. „Helistasin kohe oma stilistile. Tema ütles: „Vau, kõik klapib. Sinu album. Sinu lapsuke.“ Ja mina: „Jaa, see on mu lapsuke, eks?“ Stilist pakkus naljapärast, et peaksin rasedafotod tegema. Ja mulle tundus see geniaalne!“