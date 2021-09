Jaapani printsess loobub eluarmastusega abielludes 1,1 miljonist eurost 

The Timesi teatel kavatseb armastajapaar korraldada tagasihoidlikud pulmad. Neil on kavas kolida USAsse: Komorut ootab pärast New Yorgi juurakooli lõpetamist töö sealses advokaadibüroos.

Noored teatasid oma kihlumisest 3. septembril 2017. Tokyo rahvusvahelises kristlikus ülikoolis õppides tutvunud paar oli selleks ajaks koos olnud viis aastat. Nad pidid abielluma järgmise aasta novembris, kuid veebruaris kärgatas pauk: pulmad jäävad ära! Printsess seletas, et pulmadeks valmistumine nõuab aega. „Usume, et olime liiga tõtakad. Soovime abielu üle sügavamalt ja konkreetselt järele mõelda.“

Õukonna esindaja toona reporteritele, et printsessi ja tema väljavalitu otsus pole kuidagi seotud hiljutiste kõmuleheartiklitega. Jaapani ajakirjanduses väideti, et Kei Komuro ema ja tolle endine elukaaslane tülitsevad raha pärast, mis ema laenas mehelt oma poja õppemaksu tasumiseks, kuid mida ta pole tagasi maksnud. Õukond ei lubavat noortel abielluda enne, kui konflikt on laabunud. Jaanuaris 2019 kirjutas AFP, et Kei ema võlad on klaaritud. Kuid väideti, et pulmad ei saa veel niipea toimuda, sest keisrikoda oli ametis võimuvahetuse korraldusega. 30. aprillil 2019 taandus vana keiser Akihito troonist ning võimule tõusi tema vanem poeg, Mako onu Naruhito.