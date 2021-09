NOORED KESKKONNATÄHED | Hambapesugeenius Marilin Berg: ma ei taha endale autot, sest see pole üldse loodussõbralik 

Estonian Business School valis välja 30 alla 30aastast noort innovaatorit, kes tegutsevad Eestis digiuuenduste ja rohepöörde valdkonnas. Neist noorim on Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi vilistlane Marilin Berg, kes on loodussõbralikke hambapesutablette tootva firma Münt tegevjuht.

Talle osaks saanud tunnustusest sai Marilin teada endiselt klassiõelt, kes talle artikli veebilingi saatis. „Tema reaktsioon oli: „Jälle sina! Ma ei saa enam lehte ka lugeda ilma, et sa vastu vaataks“,“ kirjeldab neiu naerdes.

Marilini isa – Tartu ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Eiki Berg – lausus tütrele aga veel iroonilisema kommentaari. „Isa ütles: „Loe esmaspäevast lehte, ma olen seal“,“ räägib Marilin, et paps on vilunud välispoliitikast kirjutaja. Seekord võttis ta sõna Afganistanis toimuva teemal. „Meil on peres sõbralik konkureerimine."

Pere kõige värskem tegija Marilin on saanud aga aupaistet nautida varemgi. Õpilasfirmast välja kasvanud Mündi neli gümnasistist meeskonnaliiget olid ajaloo noorimad Eesti suurima ärivõistluse „Ajujaht“ võitjad. Möödunud aastal koostas TransferWise Euroopa 20 potentsiaalikaima noore ettevõtja nimekirja, kus ilutseb ka Marilini nimi.

„Ma olen nende aastate jooksul õppinud, et tunnustus pole kõige olulisem, on asju, mis on tähtsamad,“ jääb ta aga tagasihoidlikuks.

Kirglik kalamees