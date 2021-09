Ärimees Carl Danhammer suri 64aastasena 

Danhammer põdes maksatsirroosi ja eelmisel aastal rääkis ta Soome ajalehele, et on juba kaheksa aastat maksasiirdamist oodanud. Mullu märtsis sai ta öösel telefonikõne, kus teatati, et tema jaoks on olemas uus maks. Operatsioon tuli viimasel hetkel. „Arstid ütlesid, et mul oleks olnud jäänud veel elada ainult kaks nädalat,“ rääkis Carl Ilta-Sanomatele. Carl ise juba magas, kuid abikaasa äratas ta üles. „Abikaasa ütles, et nüüd läheb maksa siirdamiseks. Haiglas tuli olla hommikul kell seitse.“