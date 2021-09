Inimesed Mis ootab meid tunneli teises otsas? Surmauurija: inimeste kogemused teispoolsusest on väga-väga sarnased Sirje Presnal , täna 11:25 Jaga: M

GALERII

VÄIKE KONJAK ÕHTUSÖÖGI ALLA: Karl Käsnapuu leiab, et elu võiks natuke muretumalt võtta. Eriti praegusel väga dramaatiliseks aetud ajal. „Teadmiste piir on nii kaugel, et alati ei saagi õigeid otsuseid vastu võtta,“ sõnab ta. „Maailm on nii paganama üllatav. Enda arust teeme õige otsuse, aga nagu kõnekäänd ütleb: inimene peab plaani, jumal naerab. Sa mitte kunagi ei tea, mis see õige otsus on.“ Foto: Karin Jaanus