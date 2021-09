MÜÜGIJUHIST RAADIOHÄÄLEKS! Suunamudija Kristina Suuroja: ma ei armastanud seda tööd 

Juulikuus sai Kristina ootamatu kõne MyHitsi programmijuhilt Ott-Sander Palmilt, kes pakkus talle võimalust alustada tööd MyHitsi hommikuprogrammis. Kuna raadios töötamine on alati olnud Kristina üks suuri unistusi, oli jah-sõna ütlemine talle kerge. Sellisest pakkumisest oli Suuroja pikalt unistanud, aga ei osanud oodata, et see võib juhtuda juba sel aastal. Kristina ei suuda sõnadesse panna, kui tänulik ta võimaluse eest on. „Ma ei arvanud, et mind hommikuprogrammi kutsutakse, sest hommik on ikkagi raadio prime time,“ räägib Kristina, kes ootas kutset pigem päevasesse saatesse, elevusega.